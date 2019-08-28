На Евро-2020 Россия потратит более 6 млрд рублей

На подготовку и проведение в России матчей чемпионата Европы в 2020 году планируется потратить более 6,3 млрд рублей.

Евро-2020 проводится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на футбольной арене «Стадион Санкт-Петербург».

Как указано в проекте постановления, на транспорт планируется потратить 3,133 млрд рублей, на медицинское обеспечение — 101 млн рублей. На реализацию культурной программы выделят 130 млн, на подготовку площадок организации зоны публичного просмотра матчей — 341 млн, а 2,586 млрд рублей уйдут на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.

Кроме того, 2,586 млрд рублей направят из федерального бюджета, остальное — из бюджетов регионов РФ.

Ранее «Реальное время» вспоминало, как проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.