В Набережных Челнах анонсировали строительство новых трамвайных линий

Фото: wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

В Набережных Челнах планируют в три этапа построить новые трамвайные линии. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Мэр Челнов Наиль Магдеев распорядился провести подготовительные работы для проектирования первого этапа трамвайных путей. Он предполагает маршрут протяженностью 16 км (в обе стороны) между поселками ЗЯБ и ГЭС и новыми микрорайонами — Замелекесьем и Сидоровкой.



На втором этапе власти хотят проложить трамвайные пути через улицу В. Полякова, проспект Залесный. Общая протяженность маршрута составит 20 км с 18 остановками.

На третьем этапе трамвайные линии планируют построить по Московскому проспекту, от улицы Академика Королева, проспектов Чулман и Раиса Беляева.

Фото: nabchelny.ru

Для первого и второго этапа строительства трамвайных путей в Набережных Челнах необходимо возвести по одной тяговой подстанции.

Магдеев обратил внимание, что данные меры позволят улучшить транспортные услуги в городе.

Напомним, что в конце октября в Набережные Челны было доставлено шесть из десяти трамваев, подаренных правительством Москвы. На их перевозку из столицы из бюджета города выделили 1,9 млн рублей.

Татьяна Демина