В Челнах насчитали почти семь тысяч безработных

Фото: Дмитрий Резнов

На данный момент в Набережных Челнах безработными числится 6 931 человек. Об этом сообщила директор городского центра занятости населения Татьяна Быданова. Всего в центр с начала года обратились 24 556 человек, из них трудоустроены 7 668 человек, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Татьяна Быданова. Фото: nabchelny.ru

Уровень безработицы в городе снизился до 2,46%. Сейчас в базе данных имеются 6 023 вакансии.

Безработным Челнов уже выплатили 633,7 млн в качестве пособий, из которых 457,3 млн — пособия на детей до 18 лет (13 395 человек).

На 25 ноября, по данным Минтруда РТ, 58 345 татарстанцев официально зарегистрированы в органах службы занятости безработных граждан. Уровень безработицы в республике составляет 2,87%.