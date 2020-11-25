Минтруд Татарстана: уровень безработицы в республике составляет 2,87%
На сегодняшний день 58 345 татарстанцев официально зарегистрированы в органах службы занятости безработных граждан. Данный показатель, по сравнению с прошлой отчетной датой, снизился на 4 416 человек. Сейчас уровень безработицы в республике составляет 2,87%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Всего в Татарстане сейчас имеются 49 426 вакансий. За отчетную неделю работодателями было предложено 2 110 рабочих мест. Согласно данным Минтруда РТ, коэффициент напряженности на рынке труда составляет 1,18 человека на одно рабочее место.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных», которые претендуют на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым