«Синтез» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате России по водному поло

«Синтез» в гостях обыграл московское «Динамо» (7:6) в втором матче тура в регулярном чемпионате России по водному поло.

Решающий задел был сделан в первой четверти поединка, где казанцы забросили на один гол больше соперника. Три других четверти матча закончились ничейным счетом 1:1.

Самыми результативными игроками в составе казанцев стали Адель Латыпов и Игорь Бычков, забившие по 2 мяча.

Эта победа стала для «Синтеза» уже 16-й подряд в рамках чемпионата России. Казанцы лидируют в турнирной таблице со 100-процентным результатом.

«Динамо» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 6:7 (3:4, 1:1, 1:1, 1:1).



