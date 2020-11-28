В Казани спасатели провели очередной рейд по выявлению нарушителей, выходящих на тонкий лед — видео

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В Казани инспекторы ГИМС сегодня вновь провели рейд по выявлению нарушителей, вышедших на лед толщиной менее 7 сантиметров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нарушителей ловили в акватории реки Казанки. Выходить на лед разрешается при толщине льда больше 7 сантиметров.

По словам спасателей, самый опасный участок — возле берега. Лед в таких местах темный, а значит — неоднородный.

Сегодня со спасателями на лед вышла и «молодежка» ОНФ. Активисты вместе с ГУ МЧС России по Татарстану с марта этого года запустили обучение общественных спасателей республики.



Сегодня днем в Мензелинском районе Татарстана спасли провалившегося в промоину мужчину. Позже на реке Шешма у села Каратаевка на границе Нижнекамского и Чистопольского районов под лед провалились трое мужчин. Спасатели ищут двух мужчин.



Татьяна Леухина