В Татарстане спасли провалившегося в промоину мужчину

Фото: МЧС РТ

В Мензелинском районе Татарстана спасли провалившегося в промоину мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

В пять утра 28 ноября спасатели получили сообщение, что на реке Ик, около села Новый Мелькень Мензелинского района издалека слышен крик мужчины. Примерно на расстоянии 500 метров от берега спасатели извлекли из промоины 59-летнего мужчину.

С признаками переохлаждения его доставили на берег и передали бригаде «скорой помощи».

Ранее провалившегося под лед человека спасли в Нижнекамском районе.

Ольга Плешкова