В Татарстане под лед провалились трое рыбаков, спасатели ведут поиски двух мужчин

В Татарстане на реке Шешма у села Каратаевка на границе Нижнекамского и Чистопольского районов под лёд провалились трое мужчин. Сейчас спасатели ищут двух мужчин.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, трое рыбаков выехали на мотовездеходе на лед реки Шешма. Техника провалилась под лед. Пассажир, сидевший на багажнике, смог спастись.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 15:44. К месту происшествия, которое предстоит уточнить, последовало судно на воздушной подушке от временного спасательного поста города Чистополя, опергруппа пгт Камские Поляны Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и скорой помощи.

В 17:21 опергруппа обнаружила одного спасшегося человека, ему оказывают помощь. Ведутся поиски пропавших.



Сегодня днем в Мензелинском районе Татарстана спасли провалившегося в промоину мужчину.



Татьяна Леухина