Инфекционист дала советы лечащимся от COVID-19 дома

Людям, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, следует чаще лежать на животе и больше пить, рассказала врач-инфекционист заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

Очень важно соблюдать все рекомендации врача и принимать все назначенные лекарства. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2—2,5 литра в день, то при повышенной температуре нужно увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье.

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А лежание на животе повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы. Для удобства можно класть одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся.

Полным людям можно лежать на боку. Кроме того, врач обратила внимание на важность дыхательной гимнастики. Во время выздоровления нужно исключить серьезные физические нагрузки и больше отдыхать, пишет агентство «Москва».

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Татьяна Леухина