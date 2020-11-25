Главврач РКБ Татарстана рассказал, как перенести COVID-19 без осложнений

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал, как укрепить иммунитет и что нужно делать, чтобы перенести COVID-19 без осложнений.



Залог быстрого и легкого преодоления болезни — ранняя диагностика. Если человек почувствовал першение в горле, недомогание, лучше сразу сделать тест на коронавирус. По словам Шавалиева, если предпринять меры в первые два дня после появления недомогания, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены.



Фото: Максим Платонов

Основной способ укрепить иммунитет в период пандемии — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание. Также нельзя допускать панику. Врач посоветовал не пренебрегать масками, поскольку научно доказано, что основной способ заражения происходит через дыхательные пути. Медик рекомендует защищать органы дыхания, чаще промывать нос, поскольку через него вирус и попадает в организм.



Врачи РКБ пришли к выводу, что новый вирус поражает кровеносные сосуды, а их дисфункция, в свою очередь, отражается на нормальной работе других органов, в том числе и головного мозга — развивается так называемый «нейроковид» (неврологические осложнения COVID-19, — прим. ред.).



Подробнее о том, как лечат коронавирус в РКБ Татарстана, — в материале «Реального времени».

