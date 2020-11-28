В Казани прошли субботние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани сегодня на 15 площадках прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. На них можно купить натуральную продукцию местного производства — картофель, капусту, морковь, говядину, птицу, муку, крупы, молочные продукты, сахар.

С начала сезона было проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок, на которых завезли продукцию на общую сумму 392,4 млн рублей. За один день казанцы в среднем покупают продукты на всех площадках на сумму 39,24 млн рублей, сообщает портал мэрии Казани.



Фото: kzn.ru

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю до 26 декабря.

«Реальное время» ранее публиковало карту площадок, где можно купить фермерские продукты без наценок.



Татьяна Леухина