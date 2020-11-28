В Казани прошли субботние сельскохозяйственные ярмарки
В Казани сегодня на 15 площадках прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. На них можно купить натуральную продукцию местного производства — картофель, капусту, морковь, говядину, птицу, муку, крупы, молочные продукты, сахар.
С начала сезона было проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок, на которых завезли продукцию на общую сумму 392,4 млн рублей. За один день казанцы в среднем покупают продукты на всех площадках на сумму 39,24 млн рублей, сообщает портал мэрии Казани.
Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю до 26 декабря.
«Реальное время» ранее публиковало карту площадок, где можно купить фермерские продукты без наценок.
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