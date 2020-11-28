«Нижнекамскнефтехим» передал медцентру КФУ больше тысячи противочумных костюмов

Фото: Ринат Назмутдинов

«Нижнекамскнефтехим» продолжает помогать медицинским учреждениям Татарстана. Сегодня руководство ГК ТАИФ и «Нижнекамскнефтехима» передало Научно-клиническому центру прецизионной и регенеративной медицины КФУ сертификат на 1040 противочумных костюмов.

В церемонии вручения приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, директор ООО «Корабельная роща Нижнекамскнефтехим» Алексей Поляков.

Противочумные костюмы предназначены для защиты врачей при контакте с больными коронавирусной инфекцией и для научно-клинических исследований. Одноразовый костюм рассчитан на использование в течение четырех часов. Это резерв, необходимый медикам для непрерывной работы в борьбе с коронавирусом. В медцентре разрабатывают тест-системы для диагностики covid и вакцины против него, а также помогают пациентам восстановиться после заболевания.



— Большую работу ведет КФУ по всем стратегическим направлениям развития нефтехимии и ГК ТАИФ, в том числе, мы ведем совместную активную деятельность в области медицины. Наша нефтехимическая продукция — пластики в итоге превращаются в необходимый атрибут современной жизни в виде защитных масок, противочумных костюмов и помогают сохранить здоровье и жизни медицинским работникам, — сказал на церемонии генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Это не первый случай, когда «Нижнекамскнефтехим» и ГК ТАИФ в целом оказывают поддержку медотрасли республики. 17 ноября нефтехимическая компания передала врачам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы медицинское оборудование и материалы общей стоимостью свыше 19 млн рублей. А с 2019 по 2020 год городским и республиканским медучреждениям компания оказала благотворительную помощь на сумму свыше 158 млн рублей.

— Сегодняшняя встреча объединила нас с целью противостоять эпидемии коронавирусной инфекции. Мы видим, как остро развивается ситуация в мире с распространением этого коварного вируса. И наша первоочередная задача — поддержать медиков и всех тех, кто стоит на защите здоровья жителей республики, — добавил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.