Сегодня в Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса

Сегодня в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Четыре случая являются завозными, 81 — контактный.

Госпитализированы 19 человек, 66 лечатся дома. Среди заболевших один несовершеннолетний, 11 человек в возрасте 18—30 лет. Основная часть пациентов (38) в возрасте от 30 до 50 лет, 19 числятся в категории от 50 до 60. Одиннадцати заразившимся от 60 до 70 лет, пятерым — от 70 до 80.

В основном заболевшие выявлены в Казани (61). В Челнах — пять случаев, четыре — в Лаишевском, три — в Высокогорском районе. По два случая в Зеленодольском, Пестречинском, Ютазинском районах. В Альметьевском, Елабужском, Мамадышском, Нижнекамском, Сабинском, Тетюшском районах — по одному.

Таким образом, число заболевших в Татарстане возросло до 10 168 человек. Выздоровели за весь период 8 912 человека, 92 из них — за последние сутки.



Ольга Плешкова