Отстаньте от Черчесова! «Прожарьте» Фурсенко, Федуна и Миллера

Российские СМИ и болельщики нашли «стрелочника», а нужно искать выход из ситуации

Фото: Константин Рыбин / rfs.ru

Завершение сезона футбольной сборной России, увы, не завершило агонию российского футбола. «В кассу» оказался приход в студию «Матч ТВ» главного тренера Станислава Черчесова и последовавшие за этим и ставшие уже традиционными поражения наших команд в еврокубках. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о самых неудачных евросезонах российского футбола и размышляет над ответом на два вечных вопроса: кто виноват и что делать с этим национальным бедствием?

Черчесов крайний… В ряду тех, кого надо «распять»



Рискну пойти против мнения большинства российских болельщиков, которые ополчились на Станислава Черчесова. Лично у меня к нему только одна претензия. Черчесов продолжает находиться в плену иллюзий, считая, что провал был вызван огромным количеством футболистов, которых он не мог задействовать в этом матче. Станислав Саламович, вы играли против Сербии! Недосчитавшейся из-за травм и болезней сразу несколько ключевых исполнителей: Коларова, Лазовича, Николича, Милинковича-Савича.

0:5 случились не из-за того, что на матч не вышли основные, мы не Лихтенштейн, чтобы зависеть от одного-двух человек, а потому, что вся сборная выглядела безвольно. Оборона и опорники просто совершали какую-то беговую работу, соотносимую с фитнес-нагрузками, а наконечником копья оказался Антон Заболотный, абсолютный бездарь в плане простой для нападающего задачи: «решать»! Да, активность присутствовала, но в этом плане есть опасения, что сербы просто восприняли Заболотного как неуловимого Джо из старого советского анекдота. Они же изучают наш футбол перед играми, фамилия Заболотный запоминающаяся, а если по отношению к ней нет ничего, кроме иронии болельщиков, то зачем плотно играть с этим персонажем — пусть резвится. Чем бы Антон не тешился, все равно забивает только дублерам из «Ростова».

А Черчесову можно выразить еще и уважение. Прийти на часовое мероприятие, которое некоторые персонажи в студии и за ее пределами восприняли как элемент новой интернет-забавы под названием «Прожарка», вместо того, чтобы адекватно поговорить о проблемах футбола… Я вот не припомню, чтобы всеми обожаемый Хиддинк вообще как-то обозначал себя после провала в Израиле. И по итогам позорного матча с Андоррой, в котором удалили Андрея Аршавина. И после провала в Мариборе. Чтобы отвечал на вопрос: почему тренерский штаб игнорирует футболистов «Рубина», который в 2009 году уже второй раз подряд завоевал золотые медали чемпионата, став самой одной из самых ярких команд в истории национального футбола: семиматчевая победная серия в начале сезона, 10 побед с крупным счетом по его ходу и легендарный выигрыш у «Барселоны» в конце. Хиддинка на матчах «Рубина», да и чемпионата России в целом, не видели, поскольку он по ходу дела стал тренером-совместителем в «Челси».

0:5 случились не из-за того, что на матч не вышли основные, мы не Лихтенштейн, чтобы зависеть от одного-двух человек, а потому, что вся сборная выглядела безвольно. Фото: Константин Рыбин / rfs.ru

Да, Черчесов не обыграл Венгрию «прямо сейчас», но десять лет назад Хиддинк сыграл вничью с Венгрией в абсолютно ненужном поединке, придумав его на пару со своим бывшим подопечным Рональдом Куманом, тренировавшим мадьяр. Абсолютно бессодержательный матч, чтобы оправдать еще полгода бездействия на тренерском мостике и получение 3,5 миллиона долларов из общегодовых семи по контракту. Встретились два старых приятеля по ПСВ «Эйндховен», попили капучино, оплата которого также входила в контракт РФС. «Правдоруб» Денис Казанский, «специалист по датскому футболу, конкретно по их вратарям» Дмитрий Губерниев — пылали ли они в то время гневом по перечисленным поводам? Хотя бы в своих соцсетях?

Почему раньше было объективно лучше?

Пиковым годом в истории российского клубного футбола был, безусловно, 1998 год, когда сразу две команды играли в полуфиналах еврокубков. В Кубке кубков выступал «Локомотив», а в Кубке УЕФА — «Спартак», и скажу, что мне довелось в качестве простого зрителя попасть на оба московских матча со «Штутгартом» и «Интером» соответственно. Сезон-1998 проходил в дефолтный год и венчал эру советского футбола. Для понимания, развал СССР поначалу не обескровил российский спорт и футбол. Почему-то принято вспоминать, что вместо киевских, тбилисских, минских «Динамо» у нас в высшей лиге появились Камышин, Нижний Новгород, Сочи и так далее. Дело не в названиях, а в содержании команд.

Поясню на примере наиболее близком для Татарстана, когда в высшей лиге чемпионата России играла некогда заводская команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Да, название заводское, а содержание было на зависть нынешнему «Рубину»: экс-игроки сборной СССР Яремчук и Цвейба, выходцы из высшей лиги СССР Алексаненков, Зубков, Колесов, Кузнецов, Никифоров, Панченко, Рафиков, Сахно, Тропанец, талантливые воспитанники республиканского футбола Нигматуллин, Варламов, Гайнуллин, Евдокимов. Тогдашний «Ротор» вдруг переиграл «Манчестер Юнайтед» в том числе и потому, что в его составе в одночасье оказались казахстанцы Жуненко и Нидергаус, украинцы Геращенко, Корниец и тренер Прокопенко.

В тогдашнем «Локомотиве» играли армяне Оганесян и Саркисян, белорус Гуренко, украинец Гарас, грузин Джанашия, «таджик» Черевченко. В том «Спартаке» были белорусы Баранов, Горлукович и Ромащенко, украинцы Парфенов и Цымбаларь, узбек Кечинов, плюс «Максимка» Робсон, первый бразилец в «Спартаке», не избалованный на родине и лезущий из кожи для того, чтобы его оценили в России. В «Ростсельмаше», который дебютировал в еврокубках, пройдя соперников из Македонии и Хорватии и споткнувшись на «Ювентусе», было девять (!) представителей Украины, в «Зените» — пять, а также по два армянина и белоруса, плюс молдаванин.

Пиковым годом в истории российского клубного футбола был, безусловно, 1998 год, когда сразу две команды играли в полуфиналах еврокубков. Фото: spartakworld.ru

Российская высшая лига в одночасье получила множество сильнейших футболистов из республик, которые по каким-то причинам не могли уехать в дальнюю заграницу, выскребая из бывшего СССР практически все сливки. Но со временем эти запасы закончились. Тренеры наших клубов, да и сборной, зачастую решали проблемы, вытаскивая из ближнего зарубежья кого-то подходящего. И это даже не легендарные ныне игроки сборной России, а тяпушкины, горшковы, тетрадзе, тернавские… Выбор был ничуть не меньше, чем у тренера сборной СССР в 80-е годы, а горшочек советско-российского футбола продолжал варить, выпуская тех, кто начал в советском детско-юношеском футболе, но считался уже продуктом подготовки российского.

После 1998 года национальный клубный футбол в корне поменялся, поскольку в него хлынули легионеры, поначалу слабенькие, но стремившиеся заявить о себе. Российским тренерам понадобилось, в среднем, лет пять, чтобы научиться жить в новой реальности — работать, а потом и побеждать с теми, с кем не могли поговорить на одном языке.

А как поживает наш «младореформатор» Сергей Фурсенко?

Было у отца два сына. Одного он вырастил, чтобы тот ввел в школах ЕГЭ, а другого, чтобы наши футболисты отдыхали летом и бегали по снегу в ноябре-декабре. И звали второго Сергей Фурсенко. Два с половиной года человек рулил отечественным футболом, и вырулил настолько не туда, что Сусанин обзавидовался бы.

Кстати, тот приснопамятный матч со Словенией в 2009-м состоялся 18 ноября, и он завершал сезон сборных. Нам в ноябре-декабре исторически не везло с футболом, что доказывают лишь три выхода советских команд в весеннюю часть Кубка УЕФА, который имел дополнительную стадию в декабре, — «Спартака» в 1984-м, минского «Динамо» в 1985-м и «Торпедо» в 1991 годах. Три случая на 20 лет, при том, что от СССР в турнире участвовало, в среднем, по три команды в каждом розыгрыше. Наверное, цифра значительная для того, чтобы осознать, что в ноябре с футболом надо заканчивать. Тем более что в СССР в это время стадионы начинали заливать льдом и играть на них в хоккей с мячом, а по беговым дорожкам катили конькобежцы и представители спидвея. И советские футболисты, которые еще были полны сил, надевали на ноги коньки и шли в хоккей или бенди. Один из самых насыщенных и захватывающих матчей в жизни автора этого материала (2003 год, «Рубин» — ЦСКА — 3:2) состоялся 1 ноября, после чего сезон закончился. Но «нет препятствий патриотам», и Фурсенко поменял 75-летний уклад нашего футбола, если начинать отсчет с первого чемпионата СССР в 1936-м.

Сергей Фурсенко два с половиной года рулил отечественным футболом и вырулил настолько не туда, что Сусанин обзавидовался бы. Фото: s-bc.ru

Эмоциональной оценкой этого решения я бы назвал крик не души, а нутра Ярослава Ракицкого, который слышал всякий, кто смотрел по ТВ матч «Лацио» — «Зенит» до 90-й минуты: «Просто сил нет, нах##! Е####! Б##!» Можно было бы, поддавшись разглагольствованиям комментаторов, сослаться на занятость игрока в сборной, только вот суть в том, что Ракицкий на Украине признан «ватником» и в сборную не вызывается. Может быть, дело в том, что в октябрь-ноябрь напихали матчей чемпионата страны, еврокубков, которые, кстати, как индикатор, наиболее точно демонстрируют верность того или иного решения? Период 2002-2011: два выигранных еврокубка плюс два четвертьфинала у этих же команд: «Зенит» выходил в эту стадию в 2006 году, а ЦСКА в 2010-м, но уже на уровне Лиги чемпионов. Плюс «Спартак» в лиге Европы-2011.

Новейшая история началась с периода 2012-2021, который мы прожили по новой схеме: четвертьфиналы в Лиге Европы «Рубина»-2013, «Зенита»-2015, ЦСКА-2018.

Год назад мы уже делали подробный материал на эту тему. Нет смысла повторяться, поскольку текущие события только подтверждают нашу правоту. Благие намерения авторов идеи Газзаева и Гинера, а также ее исполнителя Фурсенко завели наш футбол в еврокубковый ад. Два последних года — это ужас без конца. Последняя ложка меда в этой бочке дегтя приходится на октябрь 2019 года, когда сборная разгромила в гостях Кипр (5:0, что символично) и досрочно отобралась на чемпионат Европы. В том же году «Зенит» и «Краснодар» в последний раз играли в еврокубках по весне. Кстати, в 2018-м, когда сборная показала свой максимум на чемпионате мира, «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вышли в евровесну и ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги Европы. Совпадение ли то, что клубы и сборная сейчас проваливаются синхронно?

Лимит: отменить нельзя оставить

Болельщикам, которые утверждают, что наш футбол спасет отмена лимита, рекомендую открыть дверь во временной портал и переместиться в начало века, в те славные времена с огромным количеством невнятных персонажей в чемпионате России и шапито-вывеской югославского «Уралана». Или же такой абсурд, как «Спартак»-2003 (бразильцы Диас, Луизао, Мойзес, Роберт, Руссо, сербы Пьянович, Станич, Тробок, не говоря уже о вратарях Баги и Шафаре).

Увы, даже последняя игра «Лацио» с «Зенитом» показала, какие легионеры бегают сейчас за, якобы, ведущий клуб страны. При желании, пересмотрите моменты с забитыми голами, когда вначале голову убрал Деян Ловрен, затем от снаряда отвернулся Дуглас Сантос, и он же привез абсолютно ненужный пенальти. Про Кайо из «Краснодара», казалось бы, мы уже высказывались, вспоминая его огрехи на протяжении всей нынешней Лиги чемпионов, но бразилец пополняет коллекцию, на этот раз на пятой добавленной минуте матча с «Севильей». Гвинеец Франсиско Камано угрожал воротам «Локомотива», за который играл, едва ли не большего любого соперника из мадридского «Атлетико». То есть легионеры, которых приглашают на усиление, раз за разом косячат, рождая вопросы к селекционным отделам: кто за последние десять лет реально и массово усилил наши клубы, как «Рубин»-2003, ЦСКА-2005, «Зенит»-2008, а затем «Рубин-2009»? К примеру, недавно в нашем чемпионате играли и числились сразу три чемпиона мира — Бенедикт Хеведес, Андреас Шюррле (оба Германия-2014) и Адиль Рами (Франция-2018). Можно гордиться кем-то из них в футболке росклуба?

Даже последняя игра «Лацио» с «Зенитом» показала, какие легионеры бегают сейчас за, якобы, ведущий клуб страны. Фото: fc-zenit.ru

И по какому принципу происходит комплектование, если сейчас в «Зените» стенают, что все устали, играть практически некем, при том, что год назад на его базе создали ФК «Сочи» в нынешнем виде, отправив туда практически полный состав.

Сейчас, после интервью Черчесова, ему начали отвечать с разных сторон. Болельщики, журналисты «Матч ТВ», клубные пресс-службы… Ну вот ответил ЦСКА Черчесову, напряг полушария… Уважаемые, ваши результаты в Европе за три последних сезона: 3-5-7, все три победы над испанскими «Реалом» и «Эспаньолом» (перфекто!), разгром от «Лудогорца» — 1:5, и ни одного выхода в евровесну. Напишите пресс-релиз о том, какие вы молодцы, смех и радость вы приносите нашим людям, а иностранным клубам, как доставщик пиццы, — гарантированные очки при встрече.

Кстати, а что же вы ничего не ответите, к примеру, Марату Сафину, который на днях выразил свое отношение к российскому футболу: «У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется… Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего. Сейчас мы воду возим — хорошо, уверено, красиво, получая такие деньги».

Ответить Сафину не получилось бы, поскольку он говорил это футболистам сверху вниз, с высоты побед наших теннисистов в нынешнем сезоне, куда-то туда, в пропасть, где барахтаются с семью очками после 15 матчей в евроклубах те, кого Сафину хочется убить. Нет возражений и потому, что Сафин сказал это обезличенно, и каждый из массы ужас-тренеров, горе-футболистов, а теперь еще и драма-селекционеров думает, что колокол звонит не по нему.