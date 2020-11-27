Клубы РПЛ ни разу не победили в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

Российские клубы ни разу не смогли победить в первых четырех турах группового этапа еврокубков в текущем сезоне.

Накануне ЦСКА дома вничью сыграл с голландским «Фейеноордом» (0:0), продлив свою безвыигрышную серию до четыре матчей. Сейчас в активе армейцев 3 ничьих.

До этого в Лиге чемпионов свои матчи сыграли еще три клуба РПЛ — «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Московская команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла. «Зенит» и «Краснодар» лишь однажды набрали по очку, проиграв в трех других матчах.

Подробнее о возможных причинах такого провального выступления российских команд в еврокубках можно почитать в материале «Реального времени».