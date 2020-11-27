В Татарстане спасатели вытащили из погреба пакистанского козла

Фото: архив МЧС РТ

В Альметьевском районе Татарстана спасатели помогли пожилой женщине вытащить провалившегося в погреб пакистанского козла. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

На частном дворе села Кичучатово животное провалилось в погреб глубиной 2,5 м. 61-летняя хозяйка дома сама его вытащить не смогла, и обратилась за помощью в ЕДДС Альметьевского района.

Спасатели с помощью веревок подняли козла наверх и передали хозяйке. Животное не пострадало.

Ранее сотрудники МЧС вытащили из погреба провалившуюся корову.



Ольга Плешкова