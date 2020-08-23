Спасатели в Татарстане вытащили из погреба провалившуюся корову

Фото: МЧС по РТ

Спасатели в Татарстане вытащили провалившуюся в погреб корову. О случившемся рассказали пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел в Бугульминском районе в селе Малая Бугульма. Заявитель сообщил, что в погреб глубиной 2 метра провалилась корова.

Спасатели обвязали животное стропами и с помощью привлеченного манипулятора извлекли корову из погреба.

Ранее в Казани сотрудники МЧС спасли двоих взрослых и двоих детей от нападений домашней кошки.

