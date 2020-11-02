В Уфе назначили врио мэра города
В Уфе временно исполняющим обязанности мэра города назначили и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета.
Муслимов будет возглавлять администрацию Уфы до проведения соответствующих конкурсных процедур, передает пресс-служба мэрии столицы Башкирии.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин умер 29 октября от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом.
Муслимов исполнял обязанности вице-мэра Уфы с сентября 2020 года. До этого он был начальником управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.ОбществоВласть Башкортостан
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