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Русский язык останется официальным в Киргизии

10:28, 27.11.2020
Русский язык останется официальным в Киргизии
Фото: pixnio.com

В новой редакции Конституции Киргизии не будут менять статус русского языка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена конституционного совещания Нурлана Шерипова.

В Конституции, напомним, киргизский язык утвержден государственным, а русский — официальным.

Ранее другой член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. По его словам, «молодежь перестала разговаривать на киргизском языке» потому, что «нет потребности в нем».

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