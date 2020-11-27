Русский язык останется официальным в Киргизии

В новой редакции Конституции Киргизии не будут менять статус русского языка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена конституционного совещания Нурлана Шерипова.



В Конституции, напомним, киргизский язык утвержден государственным, а русский — официальным.

Ранее другой член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. По его словам, «молодежь перестала разговаривать на киргизском языке» потому, что «нет потребности в нем».