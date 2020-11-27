Главное к утру: отклонение запрета на торговлю алкоголем в Татарстане, комбинация «Спутник V» и AstraZeneca
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 27 ноября:
- На заседании Госсовета РТ депутаты отклонили законопроект, который предполагал запрет на любую розничную торговлю алкоголем в многоквартирных домах. Проект закона представил депутат Ильдар Шамилов, который отметил, что на сегодня спиртным торговать можно, если вход в магазин не находится со стороны двора. По его словам, это не создает условий для снижения потребления алкоголя в республике и формирует культуру распития спиртных напитков «у дома». В Комитете по экономике обратили внимание, что такой запрет может привести к сокращению магазинов в республике более чем на 25%.
- По сообщению BBC, в Турции 337 человек получили пожизненные сроки за попытку переворота в 2016 году. Всего в участии в попытке переворота обвинили почти 500 человек.
- В Казани преподавательница одного из престижных лицеев перевела злоумышленникам почти миллион рублей, поверив мошенникам, представившимся сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Злоумышленники заявили, что для предотвращения ситуации необходимо перевести деньги на указанный ими счет, что учительница и сделала.
- В отношении бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сейчас он задержан. По версии СК РФ, в 2018 году он организовал между территориальными управлениями ФСИН и Управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу ФСИН нелегальное заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 гг.)».
- Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с британским препаратом компании AstraZeneca. По мнению разработчиков, такая схема может повысить эффективность лечения.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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