BBC: в Турции более 300 человек получили пожизненные сроки за попытку переворота в 2016 году

В Турции суды приговорили к пожизненному заключению 337 человек, сообщает BBC. При этом многие из них получили сразу по нескольку пожизненных — всего насчитывается более 2,5 тысяч пожизненных сроков.

Всего в участии в попытке переворота обвинили почти 500 человек, передает издание.

В прошлом году пожизненный срок получил бывший командующий ВВС Акин Озтюрк. В обвинительном заключении говорится, что 25 пилотов F-16 бомбили цели в Анкаре, в том числе здание парламента и другие важные объекты.

Фигурировали в деле 25 генералов, а также другие офицеры и гражданские лица. Организаторами заговора власти Турции считают проповедника Фетхулаха Гюлена и его помощника Адиля Оксуза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее прокуратура Турции потребовала только Гюлена приговорить к 3 623 пожизненным срокам.

В 2017 году главный редактор газеты «МК в Турции» Яшар Ниязбаев рассказывал «Реальному времени» о масштабах репрессий в стране, развернувшихся после попытки переворота. Также он усомнился, что Гюлен на самом деле причастен к этой провалившейся революции.