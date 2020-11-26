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Учительница казанского лицея перевела мошенникам почти миллион рублей

22:02, 26.11.2020
Учительница казанского лицея перевела мошенникам почти миллион рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани преподавательница одного из престижных лицеев перевела злоумышленникам почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

36-летней пострадавшей позвонили мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Злоумышленники заявили, что для предотвращения ситуации необходимо перевести деньги на указанный ими счет, что учительницы и сделала.

Аналогичным способом мошенничества был обманут и 33-летний казанец. Он перечислил злоумышленникам около 400 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в МВД по РТ сообщили, что 40-летний житель Казани перечислил мошенникам 332 тыс. рублей, поверив, что может вернуть деньги с брокерских счетов.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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