Экс-замглавы ФСИН Максименко обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В отношении бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

На данный момент Максименко задержан, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии СК РФ, в 2018 году экс-замглавы ФСИН организовал между территориальными управлениями ФСИН и Управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу ФСИН нелегальное заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 гг.)».

В Следкоме заявили, что в результате действий Максименко не исполнена ФЦП на 2018—2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей и не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Ущерб строительной организации составил более 189 млн рублей.

Татьяна Демина