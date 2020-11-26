В Казани спрос на помещения свободного назначения вырос на 28%

По данным аналитиков «Авито.Недвижимости», 55% запросов покупателей на рынке коммерческой недвижимости в октябре 2020 года пришлось на помещения свободного назначения (ПСН), при этом доля запросов на аренду составила 41%. Интерес к этому типу недвижимости растет высокими темпами.

В Казани годовой рост спроса на покупку ПСН составил 28%. Это объясняется, прежде всего, желанием инвесторов вложить средства в наиболее ликвидную недвижимость.

По мнению аналитиков, ПСН является таковой, так как это объект не специфический, а значит пространство можно переоборудовать под офис или помещение для различных услуг. Это особенно актуально в период пандемии, когда торговля активно перестраивается в формат dark store, то есть предприятия торговли и питания все больше работают в режиме доставки на дом.

Свою роль играет общая турбулентность на рынке: собственникам бизнеса необходимо оперативно перестраиваться под постоянно меняющиеся условия. Поэтому особенно важно найти недвижимость, оптимально подходящую по своей цене и способности к трансформации, сообщили эксперты.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что ПСН обойдется в среднем на 30% дешевле офисного помещения или торговой площадки. Средняя цена одного кв. метра ПСН по России составляет 40 тыс. рублей, что дешевле одного кв. метра офисного помещения (56 тыс. рублей за кв. метр) и торговой площадки (58 тыс. рублей за кв. метр).

В Казани стоимость одного кв. метра составляет 65 тыс. рублей, что дороже цен в других регионах (в Калининграде — 48 тыс. рублей, в Краснодаре — 55 тыс. рублей, в Волгограде — 26 тыс. рублей, в Ульяновске — 30 тыс. рублей), но дешевле чем в Москве (187 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (130 тыс. рублей).

Напомним, что в феврале 2020 года Казань оказалась в тройке городов по росту аренды торговых точек.

