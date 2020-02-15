Казань оказалась в тройке городов по росту аренды торговых точек

За прошедший год наибольший рост арендной ставки торговых помещений отмечен в Ростове-на-Дону, Омске и Казани, говорится в исследовании Domofond.ru. В Ростове-на Дону цены поднялись на 10%, Омск — на втором месте с 5% роста, Казань — на третьем с 4,2%.

При этом в случае с арендой производственных помещений цены в Казани поднялись только на 0,1%. Однако во многих крупных городах в этом сегменте и вовсе наблюдается падение (так, в Новосибирске ставка снизилась сразу на 35,7%). На офисы ставка в Казани выросла на 4,5% — это также небольшой рост по сравнению с Волгоградом (12%) и Пермью (11,8%).

В целом по России наибольший спад стоимости в целом по России произошел в сегменте офисных помещений. За год снижение цен составило 25,2%, до 28 795 рублей. Помещения производственного назначения подешевели на 11,8%,а торговые помещения — на 9,1%.Стоимость помещений свободного назначения осталась на прежнем уровне.