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Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов в третьем квартале 2020 года

11:10, 25.11.2020
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов в третьем квартале 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

В России за III квартал текущего года количество погашенных досрочно ипотечных кредитов достигло отметки в 524,8 млрд рублей — это на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным показателем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Таким образом, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, с июля по сентябрь досрочное показатель досрочного погашения кредитов вырос в 1,5 раза.

Фото: pixabay.com

Погашение кредитов у более чем 83% заемщиков произошло благодаря собственным сбережениям. Высокий показатель «досрочки» обязан и госсубсидиям — это порядка 52 млрд рублей. На воспользовавшихся рефинансированием заемщиков приходится 3% от общего объема преждевременных выплат.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание, что эффект от субсидирования ставок по ипотеке приглушил рост цен на жилье.

НедвижимостьЭкономикаБанкиФинансы
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