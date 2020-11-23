Рост цен на недвижимость нивелировал снижение ставок по ипотеке — ЦБ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание, что эффект от субсидирования ставок по ипотеке приглушил рост цен на жилье. В некоторых регионах снижение ставок почти полностью нивелировано.

«В тех регионах, которые являются на сегодняшний день лидерами и с точки зрения проектного финансирования, и ипотечного кредитования — это Москва, Московская область и так далее — цена на жилье выросла, где-то порядка 16%. Это достаточно существенно, и это практически нивелирует тот эффект от субсидирования ипотеки, который мы получили», — приводит слова главы Банка России «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что власти РФ запустили программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она будет действовать до юля 2021 года.

Татарстан также находится в списке регионов-лидеров по числу зарегистрированных сделок по льготной ипотеке. В республике их зафиксировано около 5 тысяч.