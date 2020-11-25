В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 166 ДТП

Фото: Максим Платонов

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 166 ДТП. Из них четыре происшествия с пострадавшими — наезд на пешехода и три столкновения автотранспорта.

В результате аварии погиб пешеход. Пять участников ДТП — три пассажира, среди которых ребенок, и два водителя — получили травмы различной тяжести, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.



Госавтоинспекция Казани вчера предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях. Автолюбителям не нужно превышать скорость, выбирать опасные маневры. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

