ГИБДД Казани рассказала подробности смертельного ДТП с автобусом на Островского

В ГИБДД Казани рассказали подробности вчерашней аварии на улице Островского, в результате которой погибла 23-летняя девушка.

ДТП произошло в 19.45. 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на нее.

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили «Реальному времени» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.



Татьяна Леухина