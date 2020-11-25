Новости происшествий

09:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ГИБДД Казани рассказала подробности смертельного ДТП с автобусом на Островского

09:15, 25.11.2020
ГИБДД Казани рассказала подробности смертельного ДТП с автобусом на Островского
Фото: kzn.ru

В ГИБДД Казани рассказали подробности вчерашней аварии на улице Островского, в результате которой погибла 23-летняя девушка.

ДТП произошло в 19.45. 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на нее.

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили «Реальному времени» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем