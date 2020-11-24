Метель принесла в Казань пробки и трагические аварии

Фото: Максим Платонов

Снегопад продлится как минимум неделю

С наступлением снежной погоды ситуация на дорогах города ухудшилась — об этом сегодня водителей предупредила и Госавтоинспекция Казани. «Перепады температуры, осадки в виде снега, сильный ветер даже на хорошо знакомой дороге могут преподнести неприятные сюрпризы», — говорится в утреннем сообщении ведомства.

К гололедице, о которой уже не первый день предупреждают синоптики, добавился и снегопад. Это вылилось в девятибалльные пробки накануне вечером и семибалльные пробки сегодня утром — заторы наблюдались на значительной части крупных транспортных артерий, как, например, на улицах Чуйкова, Ямашева, Гвардейской, Мамадышском тракте.

Напомним, что, по прогнозам татарстанского Гидрометцентра, снег и метели в республике сохранятся как минимум до конца недели.

Метель собрала первую «жатву»

За минувшие сутки в Казани зарегистрировано 191 ДТП, сообщила сегодня казанская ГИБДД.

Из них две аварии с пострадавшими — столкновение машин. Пока сложно говорить о резком росте аварий в сравнении с «бесснежным» периодом — с одной стороны, за два выходных дня в Казани произошло только 252 ДТП, с другой — за предыдущий понедельник (16 ноября) в Казани зафиксировали 208 ДТП, в том числе и с травмами. «Реальное время» направило в ГИБДД запрос о росте аварийности в связи с изменением погодных условий.

Накануне утром стало известно сразу о двух смертельных ДТП в районе улицы Чистопольской. В первом, произошедшем в ночь с воскресенья на понедельник, погиб водитель Toyota Land Cruiser и пассажирка иномарки — машина вылетела с дороги и врезалась в столб.

Второе произошло рядом с «Ак Барс Ареной» — Skoda Kodiaq вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель одной из машин на встречной полосе, еще один человек был госпитализирован. ГИБДД сообщает, что у водителя Skoda Kodiaq были признаки опьянения.



В сводках ГИБДД также фигурирует ДТП с участием грузовых автомобилей на пересечении М-7 и Центральной — фура-рефрижератор Renault выехала на красный свет и столкнулась с КАМАЗом. В результате водитель Renault получил травмы.

Сегодня череда аварий продолжилась.

В соцсетях сообщается о двух ночных ДТП, по совпадению в обоих случаях речь идет об автомобилях сервиса «Ситимобил», вылетевших с трассы. Одна авария произошла на Чистопольской, вторая — на Оренбургском тракте, в районе «Танкового кольца».

Также этим утром на улице Гвардейской в Казани с рельсов сошел трамвай. Это спровоцировало крупную пробку в районе Гвардейской и Даурской. В Залесном же в аварию попал автомобиль, перевозивший хлеб, — в результате продукция рассыпалась по М-7.

Александр Артемьев