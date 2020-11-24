В Татарстане врачи оказывают медпомощь детям в отдаленных районах по линии санавиации

В Татарстане врачи второго отделения детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) по линии санавиации оказывают экстренную медицинскую помощь в отдаленных районах республики.

«По прилету на площадке встречает автомобиль «скорой» и доставляет в больницу. А там уже все знакомо — осмотры, обследования, хирургическое лечение, если требуется», — рассказал детский хирург ДРКБ Нияз Амерханов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в «транзитных» условиях в Татарстане за последние годы удалось спасти жизни многим детям.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В целях предупреждения возникновения угрозы жизни ребенку, врачи ДРКБ посоветовали не давать маленьким детям мелкие игрушки и продукты питания, которые могут попасть в дыхательные пути.

Летом текущего года врачи ДРКБ спасли жизнь ребенка с ожогами 85% тела, которого транспортировали в больницу при помощи санавиации.



Татьяна Демина