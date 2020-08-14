Врачи ДРКБ в Казани спасли жизнь ребенку, который получил ожоги 85% тела

Врачи детской республиканской больницы провели девять операций, чтобы спасти жизнь ребенка, который получил ожоги 85% тела. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.

Несчастный случай произошел 28 мая в Альметьевском районе республики. Ребенок был доставлен в Медико-санитарную часть ОАО «Татнефть» города Альметьевска, а затем транспортирован в Детскую республиканскую клинику при помощи санавиации.

Состояние мальчика было крайне тяжелое. Он был госпитализирован в реанимацию с круглосуточным наблюдением. За время лечения врачи провели девять операций по очищению кожи, благодаря чему мальчика удалось спасти.

Ребенок уже выписан домой. Ему предстоит курс реабилитационных процедур, но врачи больше не беспокоятся за его жизнь.

«Мы можем сказать, что очень довольны проделанной работой. Главное, что всей нашей команде удалось спасти жизнь ребенку со столь обширным ожогом», — отметил врач-детский хирург Владимир Линьков.

Ранее в Татарстане дети попали в реанимацию после того, как подожгли бензин в бане.

