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Сегодня в Татарстане ожидается снег и слабая метель

05:29, 25.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег и слабая метель
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 25 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой или умеренный снег, в отдельных районах слабая метель.

Ветер умеренный юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от 0°С до -5°С. В Казани ожидается от 0 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -1°С до -3°С.

Фото: Максим Платонов

На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Напомним, что синоптики Татарстана прогнозируют в республике снег и метели до конца текущей недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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