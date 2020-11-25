Сегодня в Татарстане ожидается снег и слабая метель

В среду, 25 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой или умеренный снег, в отдельных районах слабая метель.



Ветер умеренный юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от 0°С до -5°С. В Казани ожидается от 0 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -1°С до -3°С.



Фото: Максим Платонов

На дорогах местами возможно образование гололедицы.



Напомним, что синоптики Татарстана прогнозируют в республике снег и метели до конца текущей недели.



Татьяна Демина