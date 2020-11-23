Синоптики Татарстана прогнозируют снег и метели до конца недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Метеорологи обещают снег, метели и отсутствие морозов.

С 24 по 26 ноября в республике погода будет формироваться под влиянием северного циклона. Сохранится вероятность снега и даже метелей. Ветер будет умеренным.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ночные температуры будут колебаться от -2°С до -9°С. 24 и 26 ноября днем ожидается 0—6 градусов Цельсия. 25 числа термометры покажут от 0°С до -3°С.

Осадки в виде снега сохранятся до конца недели, отмечают синоптики. Также не исключены слабые метели.