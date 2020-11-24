СМИ: доля «Ростеха» в «Аэрофлоте» сократилась вдвое

Фото: Максим Платонов (архив)

Доля крупнейшего миноритария «Аэрофлота», которым является «Ростех», упала более чем в два раза после проведения допэмиссии перевозчика. Теперь она составляет не 3,5%, а только 1,6%.

Это произошло вследствие допэмиссии авиакомпании на 80 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на источники. До этой процедуры госкорпорация владела крупнейшим пакетом акций после государства.

После сокращения до уровня ниже 2% «Ростех» не сможет выдвигать своих кандидатов в совет директоров «Аэрофлота».

Напомним, что недавно в «Аэрофлоте» сменился гендиректор, руководивший перевозчиком Виталий Савельев стал министром транспорта РФ. Его место занял Михаил Полубояринов, который в последнее время стоял у руля Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

