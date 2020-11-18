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Пост гендиректора «Аэрофлота» получит глава ГТЛК Михаил Полубояринов

22:19, 18.11.2020
Пост гендиректора «Аэрофлота» получит глава ГТЛК Михаил Полубояринов
Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Правительство рекомендовало претендента на пост гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. С марта этого года он руководит Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), куда перешел из ВЭБа.

Представители правительства в совете директоров перевозчика должны голосовать за этого кандидата, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: wikimedia.org

В то же время кандидатом в руководители ГТЛК рекомендуется назначить Евгения Дитриха. Еще недавно он занимал должность министра тарнспорта РФ. Однако его на этом месте сменил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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