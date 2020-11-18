Министр транспорта РФ Виталий Савельев не приехал на форум «Транспорт России» из-за COVID-19

Новый министр транспорта РФ Виталий Савельев не смог приехать для участия в международном форуме «Транспорт России» из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишутин во время церемонии открытия выставки.

«Должен быть министр транспорта Виталий Савельев, но вынужден был уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус», — пояснил Мишустин.

Виталий Савельев назначен министром транспорта России 10 ноября. Ему 66 лет. Он сменил на этом посту Евгения Дитриха. До своего назначения в Минтранс РФ он на протяжении 11 лет занимал пост гендиректора «Аэрофлота».