Казань примет все запланированные международные турниры, несмотря на санкции WADA

Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Казань сможет провести все ранее запланированные международные турниры.

— Спортивный год был небогат на большие события в сравнении с прошлым годом. Честно говоря, после года чемпионата мира очень сложно перебить каким-то ивентом. Но, как вы видите, пока счет складывается не в нашу пользу. У нас было и есть желание подать заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр. Но пока у WADA стоит «бан» на все истории в России. Так что мы просто физически подать заявку не можем и ждем, как развернется ситуация.

Несмотря на историю с WADA, мы будем проводить все наши турниры. Мы понимаем, что будем проводить, никаких вопросов сегодня нет. Контракты подписаны, и мы планомерно готовимся ко всем запланированным соревнованиям. Никаких запросов и никаких переговоров с нами никто не ведет. Татарстан и Казань — это место, где просто необходимо проводить подобные соревнования. Здесь все сходится — и инфраструктурно, и по менеджменту, и по маркетингу. Смотрим на перспективу позитивно.

WADA сегодня дала рекомендации в международные организации, и у нас есть договоренность с международной федерацией FINA. После того как это произошло, у нас был с ними разговор, и они никаких санкций к нам не применяют. То есть либо в 2025, либо в 2023 году у нас чемпионат мира состоится. То же касается и нашей заявки на Суперкубок Европы по футболу, — заверил Владимир Леонов.

Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта. Кроме того, столица Татарстана претендует на футбольный Суперкубок Европы 2023 года.

Более подробно о других заявлениях министра спорта РТ можно прочитать в материале «Реального времени».

