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Казань примет все запланированные международные турниры, несмотря на санкции WADA

17:26, 28.12.2019
Казань примет все запланированные международные турниры, несмотря на санкции WADA
Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Казань сможет провести все ранее запланированные международные турниры.

— Спортивный год был небогат на большие события в сравнении с прошлым годом. Честно говоря, после года чемпионата мира очень сложно перебить каким-то ивентом. Но, как вы видите, пока счет складывается не в нашу пользу. У нас было и есть желание подать заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр. Но пока у WADA стоит «бан» на все истории в России. Так что мы просто физически подать заявку не можем и ждем, как развернется ситуация.

Несмотря на историю с WADA, мы будем проводить все наши турниры. Мы понимаем, что будем проводить, никаких вопросов сегодня нет. Контракты подписаны, и мы планомерно готовимся ко всем запланированным соревнованиям. Никаких запросов и никаких переговоров с нами никто не ведет. Татарстан и Казань — это место, где просто необходимо проводить подобные соревнования. Здесь все сходится — и инфраструктурно, и по менеджменту, и по маркетингу. Смотрим на перспективу позитивно.

WADA сегодня дала рекомендации в международные организации, и у нас есть договоренность с международной федерацией FINA. После того как это произошло, у нас был с ними разговор, и они никаких санкций к нам не применяют. То есть либо в 2025, либо в 2023 году у нас чемпионат мира состоится. То же касается и нашей заявки на Суперкубок Европы по футболу, — заверил Владимир Леонов.

Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта. Кроме того, столица Татарстана претендует на футбольный Суперкубок Европы 2023 года.

Более подробно о других заявлениях министра спорта РТ можно прочитать в материале «Реального времени».

СпортОбщество Татарстан
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