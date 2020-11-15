Уремович получил травму ноги в матче за сборную Хорватии

Защитник «Рубина» Филип Уремович не смог продолжить встречу с командой Швецией (1:2) в рамках Лиги наций из-за повреждения.

Хорват был заменен на 41-й минуте после травмы ноги, уступив свое место на поле Йосипу Юрановичу. Характер повреждения пока неизвестен.

Фото: hns-cff.hr

Напомним, ранее Уремович уже травмировался в сборной Хорватии в дебютном матче за национальную команду в сентябре.

На следующей неделе в воскресенье «Рубину» предстоит сыграть дома против «Ростова» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).