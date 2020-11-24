Открытый каток на «Казанской ярмарке» заработает 19 декабря

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В Казани открытый каток на «Казанской ярмарке» заработает ориентировочно 19 декабря.

Там уже начали готовить ледовое покрытие для нового сезона, сообщается в аккаунте катка.

Первый каток на территории «Казанской ярмарки» впервые заработал в прошлом году.

В Казани первый каток открылся уже 17 ноября в парке им. Горького, на стадионе «Трудовые резервы». Каток в парке «Черное озеро» планируют открыть в середине декабря.



Татьяна Леухина