Открытый каток на «Казанской ярмарке» заработает 19 декабря
В Казани открытый каток на «Казанской ярмарке» заработает ориентировочно 19 декабря.
Там уже начали готовить ледовое покрытие для нового сезона, сообщается в аккаунте катка.
Первый каток на территории «Казанской ярмарки» впервые заработал в прошлом году.
В Казани первый каток открылся уже 17 ноября в парке им. Горького, на стадионе «Трудовые резервы». Каток в парке «Черное озеро» планируют открыть в середине декабря.
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