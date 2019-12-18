На «Казанской ярмарке» впервые откроется каток
В Казани откроется еще один каток под открытым небом.
Он заработает 20 декабря на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» впервые.
Как сообщается в официальном аккаунте катка на «Казанской ярмарке», он будет открыт 20 декабря.
Помимо катка, здесь будет находиться фудкорт и теплая раздевалка, а также прокат коньков.
Ранее мэрия Казани опубликовала список организованных площадок для катания на лыжах и коньках.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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