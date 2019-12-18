Новости общества

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На «Казанской ярмарке» впервые откроется каток

19:59, 18.12.2019
На «Казанской ярмарке» впервые откроется каток
Фото: realnoevremya.ru Дмитрий Резнов

В Казани откроется еще один каток под открытым небом.

Он заработает 20 декабря на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» впервые.

Как сообщается в официальном аккаунте катка на «Казанской ярмарке», он будет открыт 20 декабря.

Помимо катка, здесь будет находиться фудкорт и теплая раздевалка, а также прокат коньков.

Ранее мэрия Казани опубликовала список организованных площадок для катания на лыжах и коньках.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров