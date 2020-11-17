Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют к середине декабря

Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют к середине декабря. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-секретарь Дирекции парков и скверов Светлана Михайлова.

По ее словам, пока точной даты открытия нет, но в дирекции ориентируются на середину декабря. Несмотря на то, что погода уже располагает, открыть каток раньше не получится из-за строительных работ.

Фото: kzn.ru

«В парке «Черное озеро» идут строительные работы в рамках третьей очереди благоустройства. А окончание работ запланировано на IV квартал 2020 года. Соответственно, мы не можем открыть каток, когда в парке еще стройка идет, — это небезопасно», — пояснила Светлана Михайлова «Реальному времени».



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