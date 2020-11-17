В Казани на стадионе «Трудовые резервы» открывается каток

Сегодня в казанском парке им. Горького на стадионе «Трудовые резервы» открывается каток. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Каток будет работать ежедневно с 17.30 до 22.00, в выходные и праздники — с 14.00 до 22.00. Поиграть в хоккей можно будет в выходные и праздники с 12.00 до 14.00.

Ранее стало известно, что этой зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, в том числе хотят организовать каток в парке «Калейдоскоп» и два экстремальных аттракциона — зиплайн и катание на велосипеде по канатной дороге на пляже озера Лебяжье.