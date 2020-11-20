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В Татарстане на карантин закрыли 12 классов в шести школах республики

19:30, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на карантин закрыли 12 классов в шести школах республики
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сейчас на карантин закрыто 12 классов в шести школах республики. Школьники находятся на временной изоляции в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ.

По данным пресс-службы Минобрнауки РТ, на карантин ушли семь классов в четырех школах Казани, еще пять классов — в двух школах Менделеевского района.

Фото: mon.tatarstan.ru

По данным на 18 ноября, за сутки в школы Татарстана из-за симптомов заболевания не допустили 184 ребенка. Всего в республике с нарастанием на утренних фильтрах на занятия не допустили 7 763 школьника. Коронавирус обнаружен у 161 ребенка.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
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