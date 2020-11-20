В Татарстане на карантин закрыли 12 классов в шести школах республики

В Татарстане сейчас на карантин закрыто 12 классов в шести школах республики. Школьники находятся на временной изоляции в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ.

По данным пресс-службы Минобрнауки РТ, на карантин ушли семь классов в четырех школах Казани, еще пять классов — в двух школах Менделеевского района.

Фото: mon.tatarstan.ru

По данным на 18 ноября, за сутки в школы Татарстана из-за симптомов заболевания не допустили 184 ребенка. Всего в республике с нарастанием на утренних фильтрах на занятия не допустили 7 763 школьника. Коронавирус обнаружен у 161 ребенка.



Татьяна Леухина