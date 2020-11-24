В России утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС

Фото: Максим Платонов

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об изменениях в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом сообщает ТАСС.

По новым правилам в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения теперь будут расположены надписи на русском, английском и французском языках.

Фото: ru.wikipedia.org

Что касается ПТС, то приказом МВД уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства и образец водительского удостоверения, включая данные о мощности двигателя ТС.

Напомним, что в России хотят создать цифровые аналоги документов, в том числе и водительских удостоверений.