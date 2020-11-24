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В России утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС

09:47, 24.11.2020
В России утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС
Фото: Максим Платонов

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об изменениях в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом сообщает ТАСС.

По новым правилам в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения теперь будут расположены надписи на русском, английском и французском языках.

Фото: ru.wikipedia.org

Что касается ПТС, то приказом МВД уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства и образец водительского удостоверения, включая данные о мощности двигателя ТС.

Напомним, что в России хотят создать цифровые аналоги документов, в том числе и водительских удостоверений.

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