В России хотят создать цифровые аналоги документов
В России может стартовать проект по созданию цифровых аналогов основных документов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Цифровые двойники» документов будут храниться в мобильном приложении. Их можно будет использовать в качестве оригиналов. Технология была отработана во время локдауна, когда люди оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу. По такому же принципу можно создать «двойники» водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и других важных документов, передает РБК.
Также в ведомстве планируют выдать гражданам электронные подписи. С помощью них люди смогут дистанционно подписывать документы и проводить сделки на электронных торговых площадках.
Напомним, что за полтора месяца работы сервиса базы цифровых пропусков в нем зарегистрировались свыше 1 миллиона 700 тысяч татарстанцев. Выдано более 13 миллионов разрешений на выход из дома. 31 тысячу цифровых пропусков получили 4 тысячи самозанятых.
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