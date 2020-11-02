В России хотят создать цифровые аналоги документов

В России может стартовать проект по созданию цифровых аналогов основных документов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Цифровые двойники» документов будут храниться в мобильном приложении. Их можно будет использовать в качестве оригиналов. Технология была отработана во время локдауна, когда люди оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу. По такому же принципу можно создать «двойники» водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и других важных документов, передает РБК.

Также в ведомстве планируют выдать гражданам электронные подписи. С помощью них люди смогут дистанционно подписывать документы и проводить сделки на электронных торговых площадках.

Напомним, что за полтора месяца работы сервиса базы цифровых пропусков в нем зарегистрировались свыше 1 миллиона 700 тысяч татарстанцев. Выдано более 13 миллионов разрешений на выход из дома. 31 тысячу цифровых пропусков получили 4 тысячи самозанятых.

