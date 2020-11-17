В Татарстане тестируют собственную платформу доставки еды

В Татарстане начали тестировать республиканскую платформу OpenHub, на базе которой заведения общепита смогут запустить доставку еды. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

Сейчас заключен первый договор с оператором OpenHub. Подключиться к платформе может любой ресторан. Для этого необходимо создать личный кабинет.

За использование сервиса заведение будет вносить абонентскую плату 5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».



Ранее в Татарстане субсидировали затраты по оплате услуг сервисов доставки продуктов питания и еды.

