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В Татарстане тестируют собственную платформу доставки еды

01:24, 17.11.2020
В Татарстане тестируют собственную платформу доставки еды
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане начали тестировать республиканскую платформу OpenHub, на базе которой заведения общепита смогут запустить доставку еды. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

Сейчас заключен первый договор с оператором OpenHub. Подключиться к платформе может любой ресторан. Для этого необходимо создать личный кабинет.

За использование сервиса заведение будет вносить абонентскую плату 5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в Татарстане субсидировали затраты по оплате услуг сервисов доставки продуктов питания и еды.

ОбществоБизнесТехнологииIT Татарстан
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