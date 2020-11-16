Путин: нужно разоблачать ложь о «цивилизованном» потреблении легких наркотиков

Президент Владимир Путин потребовал разоблачать ложь о так называемом «безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ в понедельник. Глава государства указал на необходимость расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных учреждениях.

«Не раз уже говорил и хочу повторить: в такую работу нужно энергичнее включать благотворительные и другие общественные организации. У многих из них уже есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых. И эти практики нужно, конечно, шире распространять», — заявил Путин.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию по итогам первого полугодия 2020 года: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».