Эрик Макколлум рассказал, почему покинул УНИКС

Защитник БК «Химки» Эрик Макколлум рассказал о причинах своего ухода из УНИКСа нынешним летом. По его словам, казанский клуб не предлагал баскетболисту продлить контракт.

«Мне было приятно вернуться в Казань. Летом УНИКС не делал мне официального предложения остаться. Я уважаю казанский клуб, мне нравилось играть здесь, но «Химки» — новая глава в моей карьере», — сказал Макколлум.

Фото: vk.com/vtbleague

Накануне «Химки» в гостях уступили казанскому УНИКСу в рамках Единой лиги ВТБ. Макколлум провел на паркете 29:04 минут и отметился 10 набранными очками. Это его первая игра в Казани после ухода из УНИКСа.

Напомним, летом Макколлум заявлял, что готов пойти на понижение зарплаты ради продолжения выступлений за казанский клуб.