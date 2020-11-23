Эрик Макколлум рассказал, почему покинул УНИКС
Защитник БК «Химки» Эрик Макколлум рассказал о причинах своего ухода из УНИКСа нынешним летом. По его словам, казанский клуб не предлагал баскетболисту продлить контракт.
«Мне было приятно вернуться в Казань. Летом УНИКС не делал мне официального предложения остаться. Я уважаю казанский клуб, мне нравилось играть здесь, но «Химки» — новая глава в моей карьере», — сказал Макколлум.
Накануне «Химки» в гостях уступили казанскому УНИКСу в рамках Единой лиги ВТБ. Макколлум провел на паркете 29:04 минут и отметился 10 набранными очками. Это его первая игра в Казани после ухода из УНИКСа.
Напомним, летом Макколлум заявлял, что готов пойти на понижение зарплаты ради продолжения выступлений за казанский клуб.СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым