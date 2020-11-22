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В центр Минска выехала колонна военной техники

13:55, 22.11.2020
В центр Минска выехала колонна военной техники
Фото: wikimedia.org

В Минске усиливают меры безопасности перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции. В Центр выехали силовики и спецтранспорт, сообщает «РИА Новости».

По словам очевидцев, в центр города начали стягиваться несколько колонн военной техники — бронетранспортеры, автозаки, транспорт для перевоза личного состава силовиков, а еще автомобили для перевозки систем заграждения и водометов.

Еще в центре Минска усилено патрулирование — по центральным улицам курсируют экипажи ГАИ, на площадях столицы выставили металлические ограждения. Спецтехника стоит также на прилегающих улицах.

Ранее сообщалось о стягивании силовиками в центр столицы спецтехники перед запланированной оппозицией воскресной акцией.

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