В центр Минска выехала колонна военной техники

В Минске усиливают меры безопасности перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции. В Центр выехали силовики и спецтранспорт, сообщает «РИА Новости».

По словам очевидцев, в центр города начали стягиваться несколько колонн военной техники — бронетранспортеры, автозаки, транспорт для перевоза личного состава силовиков, а еще автомобили для перевозки систем заграждения и водометов.

Еще в центре Минска усилено патрулирование — по центральным улицам курсируют экипажи ГАИ, на площадях столицы выставили металлические ограждения. Спецтехника стоит также на прилегающих улицах.

Ранее сообщалось о стягивании силовиками в центр столицы спецтехники перед запланированной оппозицией воскресной акцией.